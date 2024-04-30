رسميا.. إبراهيم سعيد يعود للتدريب ويتولى هذا الفريق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي مدينة نصر برئاسة محمد فاروق عن التعاقد مع إبراهيم سعيد لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي يشارك في القسم الثالث خلال الفترة المقبلة.

وأكد إبراهيم سعيد في تصريحات صحفية عقب التوقيع، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق النجاح مع نادي مدينة نصر، وتحقيق أهداف النادي.

وفي المقابل، أكد محمد فاروق رئيس نادي مدينة نصر، على ثقته الكبيرة في إبراهيم سعيد والمدير الفني الحالي للفريق، أنه يستطيع تحقيق أهداف النادي، وسيتم توفير كافة إمكانيات النجاح.

وكان إبراهيم سعيد تولى من قبل تدريب عدد من الأندية، وآخرها فريق المجد السكندري، ومن قبله فريق جولدي.

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