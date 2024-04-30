انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في البولينج "صور"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري في البولينج لعام ٢٠٢٤، والتي تقام بالمركز الدولي للبولينج.

حضر حفل افتتاح المسابقة عددا من الشخصيات الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وفاروق هريدى رئيس الأتحاد الأفريقى للبولينج واللواء اركان حرب أحمد نصر رئيس الأتحاد المصرى للبولينج

واللواء اركان حرب ناصر غالى مدير المركز الدولى للبولينج وطارق النجار مدير المبادرات بالاولمبياد الخاص المصري .

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبياد الخاص المصري أن رياضة البولينج في الاولمبياد الخاص تم اعتمادها كرياضة اولمبياد خاص رسمية عام ١٩٧٥ ، و تم تنظيم أولى مسابقات هذه الرياضة على المستوى الدولي في إطار ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الصيفية 1987، التي أقيمت في إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسابق فيها 33 لاعب أولمبياد خاص.

واشار تهامي الي ان اللاعبين المصريين في الاولمبياد الخاص سجلهم حافل بالانجازات في المسابقات العالمية والاقليمية التي شاركوا بها اخرها كانت بالالعاب العالمية الصيفية برلين ٢٠٢٣ حقق خلالها المنتخب المصري للبولينج ٣ ميداليات ذهبية في مسابقات الفردي والزوجي بنات .

وعن المسابقة أكد عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص أن المسابقة الوطنية هذا العام تشهد مشاركة أكثر من ٣٥٠ لاعب ولاعبة من الهيئات المسجلة ببرنامج الاولمبياد الخاص المصري .

واضافة الطحاوي ان اليوم الاول شهد اقامة حقل افتتاح المسابقات وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص سبقها عملية تقسيم اللاعبات المشاركات في المسابقة الي مجموعات متجانسة ومتقاربة في القدرة الرياضية وتلي حفل الافتتاح مرحلة النهائيات واختتم اليوم الاول بتتويج جميع اللاعبات المشاركات في المسابقة .

ومن جانبه عبر اللواء اركان حرب ناصر غالي مدير المركز الدولي للبولينج عن سعادته باستضافة فعاليات المسابقة الوطنية للبولينج وابطال الاولمبياد الخاص ، مشيرا الي أن المركز استعد بكامل قوته لاستقبال الابطال وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المسابقة التي تقام بصفة دورية بالمركز .

ومن المقرر أن تستكمل المسابقات غدا الاربعاء بمسابقات الذكور في تمام الساعه ١٠ صباحا وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص باجراء عمليات التقسيم لمجموعات متجانسة ومتساوية في القدرة الرياضية ثم يعقبها مرحلة النهائيات وتتويج جميع اللاعبين المشاركين في المسابقات .

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