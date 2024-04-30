الكشف عن حكم موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حكم مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وفي الأسبوع المقبل مباراة الإياب في إسبانيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين حكم فرنسي لمباراة بايرن ميونخ وريال مدريد، وكانت آخر مباراة جمعت بينهما بفوز الملكي بنتيجة 4-3 في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

ويدير كليمون توربين مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ ومعه الملعب نيكولاس دانوس وبنيامين باجيس كحكام مساعدين، بينما السويسري ساندرو شارير حكمًا رابعًا.

على أن يكون الفرنسي جيروم بريسارد، ويساعده ويلي ديلاجود حكام في غرفة تقنية الفيديو.

وأدار توربين 6 مباريات لنادي ريال مدريد وانتصر فيهم جميعا فيما قاد مباريات لبايرن ميونخ في 8 مباريات، حقق الانتصار في خمس مباريات، وتعادل 3 تحت قيادة الفرنسي.

