لاعبة طائرة الأهلي : لا ننظرإلى أسماء الفرق بالأدوار الاقصائية لبطولة أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الفريق استعد جيدا لمواجهة سان دوني في دور الـ16 من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات».





وقالت سارة إن الفريق حصل على راحة أمس من المباريات، ولكن العمل كان مستمرا مع الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة سان دوني وأن الفريق درس نقاط القوة والضعف بالمنافس وهناك ثقة كبيرة في تحقيق الفوز.

وتابعت: «الجهاز الفني عقد معنا جلسة للتأكيد على ضرورة التركيز في كل نقطة وعدم التهاون خلال المباراة».

واختتمت أن الفريق بأكمله في كامل تركيزه على تحقيق الفوز بكل المباريات بغض النظر عن اسم المنافس؛ لأن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب البطولة.