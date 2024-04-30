أوباما يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك والانضمام لـ بيراميدز

حسم يوسف أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من الرحيل عن الأبيض والانضمام لنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وكان مسئولو نادي بيراميدز قد تواصلوا مع يوسف أوباما لمناقشة إمكانية ضمه للفريق السماوي بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع اقتراب نهاية تعاقده مع الزمالك.

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وأبلغ يوسف أوباما مسئولي بيراميدز بموافقته المبدئية على الانضمام للفريق خلال الفترة المقبلة، بشرط موافقة مسئولي الزمالك على ذلك.

كما قرر أوباما تأجيل مفاوضات بيراميدز لحين انتظار قرار مجلس إدارة الفريق الأبيض معه خلال الفترة المقبلة سواء بالتجديد للفريق أو الرحيل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة نظيره البنك الاهلي في المباراة المقرر لها الخميس.

وكان الزمالك قد حسم تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأبيض نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو المقبل.