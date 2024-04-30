الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل إصابة سداسي الفريق

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن تفاصيل إصابة سداسي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة الهلال.

وأوضح نادي الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق، تعرض لإصابة في عضلة الساق اليسرى.

كما أن مد الله العليان، الظهير الأيسر لفريق الاتحاد، يعاني من إصابة في عضلة الساق اليسرى، أما البرازيلي لويز فيليبي فإنه أصيب في العضلة الخلفية اليسرى.

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واشتكى فابينيو تافاريس، من ألم في وتر عضلة الفخذ اليسرى، بينما يعاني عمر هوساوي من التهاب في عظمة الساق، فيما يشتكي حامد الغامدي من إصابة العضلة الضامة اليمنى.

ولم يكشف نادي الاتحاد السعودي، موعد عودة سداسي الفريق إلى التدريبات الجماعية، وسيتم تقييم حالتهم وفقًا لاستجابتهم للعلاج.

ويواجه الاتحاد نظيره الهلال، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.