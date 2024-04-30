تفاصيل إصابة محمد الشناوي في الاهلي

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لإصابة جديدة خلال الساعات الماضية في التدريبات الجماعية.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشفت مصادر أن إصابة الشناوي عبارة عن شد خفيف في عضلة السمانة، وهي لا تدعوا إلى القلق، حيث أنها بسيطة، ويحتاج إلى أسبوع على الأقل للعلاج.

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وأكد طبيب الاهلي، أن حالة الشناوي جيدة، وتم اراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لأشعة اليوم الثلاثاء، من أجل تحديد موقفه النهائي.

ويلاقي الاهلي نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا الأربعاء، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن الاهلي كان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي قبل أيام، والتي غاب عنها الشناوي بسبب الإصابة.