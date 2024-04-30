الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. تفاصيل

تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، لوعكة صحية في الساعات الماضية، أثناء تواجده في مقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

وأوضحت مصادر أن الخطيب تعرض لنزلة برد شديدة للغاية، وهو يرقد في الفراش في الوقت الحالي، كما أنه يعاني من احتقان شديد في الحلق.

وخضع الخطيب لفحوصات طبية، وتلقى بعض المسكنات، وأكد الأطباء حاجته للراحة وعدم بذل أي مجهود.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.