"حارس ولاعب برازيلي".. أرقام الترجي التونسي مع مدربه الجديد قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب النادي الأهلي موعدا مع الترجي التونسي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويقام لقاء الذهاب يوم 18 مايو في رادس ولقاء العودة يوم 25 من نفس الشهر على ستاد القاهرة الدولي، ويسعى نسر قرطاج لحصد اللقب في النهائي التاسع له والأول منذ عام 2019.

وخاض الترجي 12 مباراة في دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5، فيما خسر لقاء وحيد في دور المجموعات دور الهلال السوداني، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من أصل 12 بالبطولة.

ومع بداية عام 2024، تولى المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو قيادة الترجي التونسي، وخاض الفريق 10 مباريات معه، منهم 6 في دوري الأبطال و4 في الدوري التونسي، فاز الفريق في 8 لقاءات وتعادل في مباراتين، فيما لم يخسر تحت قيادته، وسجل 14 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.

ونجح ميجيل في التعادل سلبيا مع أسيك ميموزا الإيفواري، في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز عليه بركلات الترجيح ليتأهل إلى المربع الذهبي، وتمكن من الفوز على بطل جنوب أفريقيا صن داونز ذهاب وإيابا.

ويتميز المدرب البرتغالي من الناحية الدفاعية، وهذا ظهر في المباريات التي خاضها، كما أنه يستغل اللاعب البرازيلي يان ساسي في التحول من الدفاع للهجوم، وسجل اللاعب هدف الترجي الوحيد في لقاء الذهاب ضد صن داونز.

وتطور حارس مرمى الترجي أمان الله مميش صاحب الـ20 عاما، مع المدرب البرتغالي، وقاد الفريق في 11 لقاء، في دوري أبطال أفريقيا، وحافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات، بينهم 8 مباريات على التوالي، وتألق في ركلات الترجيح ضد أسيك الإيفواري.

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