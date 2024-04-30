الخليج 365 يكشف موقف ثنائي نهضة بركان من مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موقف لاعبا نهضة بركان المغربي عمر العرجون وحمزة الموسري، من مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد الزمالك.

وحصل العرجون على بطاقة حمراء خلال مباراة أبو سليم الليبي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما طرد الموسري، خلال لقاء الذهاب، وغاب عن مباراة الإياب.

وقال المصدر: "العرجون يغيب عن مباراتي نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك، نظرا لإلغاء مباراتي اتحاد العاصمة الجزائري، فيما يغيب الموسري عن لقاء الذهاب فقط".

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ويقام لقاء الذهاب يوم 12 مايو، ولقاء العودة يوم 19 من نفس الشهر.

اقرأ أيضًا:

ناصر منسي يتحدث عن.. صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية.. وسبب ابتعاده عن المشاركة أساسياً

بعد العودة من غانا.. الزمالك يبدأ الاستعداد للبنك الأهلي اليوم