"نهائي قاري ودوري ممتاز".. 6 مباريات نارية للزمالك في شهر مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لخوض مواجهات قوية، خلال شهر مايو المقبل، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز، أو نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصاء فريق دريمز الغاني، بمجموع المباراتين (3\0).

مباريات الزمالك في شهر مايو:

وينشر موقع "الخليج 365، مواعيد مباريات فريق الزمالك خلال شهر مايو المقبل.

الجولة 20.. الزمالك × البنك الأهلي - الخميس 2 مايو - استاد القاهرة - 7 مساء

الجولة 21.. سموحة × الزمالك - الأحد 5 مايو - ستاد الاسكندريه - 7 مساء

ذهاب نهائي الكونفدرالية.. نهضة بركان × الزمالك - الأحد 12 مايو - ستاد بركان في المغرب

إياب نهائي الكونفدرالية.. الزمالك × نهضة بركان - الأحد 19 مايو - ستاد القاهرة في مصر

الجولة 24.. الزمالك × مودرن فيوتشر - الخميس 23 مايو - استاد القاهرة - 7 مساء

الجولة 25.. الاتحاد × الزمالك - الإثنين 27 مايو - ستاد برج العرب - 7 مساء

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