"تفوق باريسي".. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند قبل لقائهما في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني غداً، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ستاد سيجنال لإيدونا بارك" بألمانيا.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، تاريخ مواجهات الفريقين معاً، قبل لقاء نصف النهائي غداً.

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات من قبل.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً توازناً كبيراً، حيث تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز في لقائين، وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد، وحضر التعادل في ثلاثة مباريات.

وسجل لاعبو باريس سان جيرمان 7 أهداف في مرمى بروسيا دورتموند، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف.