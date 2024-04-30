الارشيف / اخبار الرياضه

حلم الـ 12 وديربي مصري.. مواجهات قوية لفريق الأهلي خلال شهر مايو

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يخوض النادي الأهلي 6 مباريات قوية خلال شهر مايو، حيث يلاقي الترجي التونسي مرتين في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المارد الأحمر مباريات شهر مايو بديربي أمام فريق الإسماعيلي، و3 لقاءات في ، قبل أن يلاقي الترجي التونسي.

جدول مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مايو

الأهلي ضد الإسماعيلي - 1 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد الجونة - 4 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد بلدية المحلة - 11 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد الترجي - 18 مايو - ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الترجي - 25 مايو - إياب دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا الـ12 في تاريخه، حيث يعد حلم للاعبين ويجب تحقيقه من أجل الجماهير.

اقرأ أيضًا:

"نهائي قاري ودوري ممتاز".. 6 مباريات نارية للزمالك في شهر مايو

هل يعود شيكابالا للزمالك أمام البنك الأهلي؟

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements