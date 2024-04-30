حلم الـ 12 وديربي مصري.. مواجهات قوية لفريق الأهلي خلال شهر مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يخوض النادي الأهلي 6 مباريات قوية خلال شهر مايو، حيث يلاقي الترجي التونسي مرتين في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ المارد الأحمر مباريات شهر مايو بديربي أمام فريق الإسماعيلي، و3 لقاءات في الدوري المصري، قبل أن يلاقي الترجي التونسي.

جدول مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مايو

الأهلي ضد الإسماعيلي - 1 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد الجونة - 4 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد بلدية المحلة - 11 مايو - 7 مساء.

الأهلي ضد الترجي - 18 مايو - ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد الترجي - 25 مايو - إياب دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا الـ12 في تاريخه، حيث يعد حلم للاعبين ويجب تحقيقه من أجل الجماهير.

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