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نصف نهائي كأس خادم الحرمين .. تشكيل الهلال أمام الاتحاد بالمواجهة المرتقبة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة الاتحاد ، التي تقام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني
 خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ناصر الدوسري- روبن نيفيز
الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC ، الناقل الفضائي الحصري لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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