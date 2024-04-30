الأهلي يفوز على الجزيرة ويتأهل لنهائي كأس السلة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.

‏‎أقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «رجال سلة الأهلي»، ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.

‏‎وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، حيث انتهت الفترة الأولى بالتعادل بنتيجة 16-16، وانتهت الفترة الثانية بتقدم الجزيرة 36-33، والفترة الثالثة انتهت بتعادل الفريقين 53-53، وقام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التعديلات في الفترة الرابعة لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 67-66.

‏‎ومن المقرر أن يلتقي «رجال سلة الأهلي» في نهائي كأس مصر الفائز من مباراة الاتحاد والزمالك.