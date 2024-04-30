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نصف نهائي أبطال أوروبا .. هاري كين يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة ، التي تقام على ملعب أليانز أرينا ، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة .

ويمثل الفريق البافاري في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: أولريتش.
خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - ماتياس دي ليخت -كيميش.
خط الوسط: جروتزيكا - بافلوفيتش - توماس مولر.
خط الهجوم: جمال موسيالا - هاري كين - جنابري.

وتنطلق صافرة اللقاء بعد قليل ، ومع دقات العاشرة مساءً ، بتوقيت القاهرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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