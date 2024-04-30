المنافسة تشتعل بين 3 فرق قبل الجولة الأخيرة بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز، حيث أسفرت عن فوز غزل المحلة وبتروجيت وحرس الحدود والقناة، وتعادل راية مع بروكسي إيجابياً .

نتائج منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود :

حقق فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك فوزاً ثميناً على فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم لافيينا بهدف يوسف فهيد في الدقيقة الاولى وتعادل خالد الاخميمي للمحلة واضاف بسام وليد الهدف الثاني.

احتفالات لاعبي غزل المحلة

احتفالات لاعبي غزل المحلة

احتفالات لاعبي غزل المحلة

فاز فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد على فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتي توليتش بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله أحمد رضا وتعادل على حسين وإدراك بتروجيت هدفين عن طريق مصطفى الجمل وكولوبينا.

فاز فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي على فريق طنطا بقيادة عمرو انور بهدف دون رد سجله أحمد شديد قناوي.

حقق فريق القناة بقيادة أحمد العجوز فوزاً كبيراً على فريق السكة الحديد بقيادة تامر رياض بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدف دون رد سجله محمود البدري في الدقيقة 28 وإدراك سايكو هدفين في الشوط الثاني.

سقط فريق راية بقيادة محمد حليم في فخ التعادل الإيجابي مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد بهدف لمثله تقدم فريق راية بهدف محمد السيد واضاف محمد خالد هدف بروكسي.

مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفين مرحلة الصعود :

حرس الحدود × القناة

السكة الحديد × بتروجيت

وادي دجلة × راية

لافيينا × طنطا‏

بروكسي × غزل المحلة

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :

1 - بتروجيت 61 نقطة

2- غزل المحلة 49 نقطة

3- حرس الحدود 48 نقطة

4 - لافيينا 45 نقطة

5- وادي دجلة 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 37نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 35نقطة