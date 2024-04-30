الهلال يتقدم علي الاتحاد بالشوط الأول في نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة -

تشكيل الاتحاد

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش

الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي

الهجوم: أحمد الغامدي، مروان الصحفي وعبد الرزاق حمد الله

ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد: محمد المحاسنة، مهند الشنقيطي، سويلم المنهالي، زكريا هوساوي، فرحة الشمراني، صالح العمري، فيليبي جوتا، طلال حاجي ورومارينيو.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري

الهجوم: مالكوم، ميشيل وألكساندر ميتروفيتش