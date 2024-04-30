الهلال يتقدم علي الاتحاد بالشوط الأول في نهائي كأس خادم الحرمين

ياسر رشاد - القاهرة -
تشكيل الاتحاد
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش
الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي
الهجوم: أحمد الغامدي، مروان الصحفي وعبد الرزاق حمد الله
ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد: محمد المحاسنة، مهند الشنقيطي، سويلم المنهالي، زكريا هوساوي، فرحة الشمراني، صالح العمري، فيليبي جوتا، طلال حاجي ورومارينيو.
تشكيل الهلال
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني
الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري
الهجوم: مالكوم، ميشيل وألكساندر ميتروفيتش