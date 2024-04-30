نصف نهائي كأس خادم الحرمين .. حمدالله يقود الاتحاد أمام الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الهلال ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



ويمثل الاتحاد في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي- سعد آل موسى- حسن كادش- فواز الصقور.

خط الوسط: عوض الناشري-فيصل الغامدي- نجولو كانتي.

الهجوم: مروان الصحفي-أحمد الغامدي-عبد الرزاق حمدالله.

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الفضائي الحصري لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.