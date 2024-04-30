أسوان و دكرنس يتصارعان على المركز الرابع بمجموعة الهبوط بالمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الثانية بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين، إستمرار أبوقير للأسمدة في سلسلة انتصاراته، خاصة بعد فوزه خارج ملعبه على دكرنس بهدفين نظيفين ، بينما استطاع مكادى الفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف .

وفى إطار مباريات الجولة فاز فريق المصرية للإتصالات بثلاثية نظيفة على جمهورية لينعش آماله في البقاء بدوري المحترفين، بينما فاز النصر للتعدين على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما تعادل النجوم مع بترول أسيوط بهدف لمثله .

بتلك النتائج يستمر أبو قير للأسمدة في صدارة المجموعة برصيد 45 نقطة ، يليه بترول أسيوط برصيد 40 نقطة ، ثم وى برصيد 39 نقطة ، وأسوان رابعا برصيد 35 نقطة ، ودكرنس في المركز الخامس 33 نقطة .

حيث تأكد بقاء كلا من أبو قير للأسمدة وبترول أسيوط ووى في دورى المحترفين العام المقبل ، بينما هناك منافسة على المركز الرابع بين أسوان صاحب المركز الرابع برصيد 35 نقطة ودكرنس صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة .

وهناك منافسة شرسة على المركز الرابع الذى يضمن لصاحبه البقاء بالمحترفين بين أسوان ودكرنس ، ففي حالة فوز أسوان يضمن بقائه رسمياً، أما تعادله وفوز دكرنس يتساوى الفريقان ونعود للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف والتي تنحاز للفريق الأسوانى ، أما في حالة خسارة زهرة الجنوب وفوز دكرنس يبقى ممثل الدقهلية بالمحترفين .

ويخرج أسوان في الجولة الأخيرة لمواجهة جمهورية شبين ، بينما يستضيف مصر المقاصة نظيره دكرنس 8 مايو القادم .

مباريات الجولة الجولة التاسعة والأخيرة بمجموعة الهبوط بدورى المحترفين:

جمهورية شبين × أسوان

بترول أسيوط × النصر للتعدين

أبو قير للأسمدة × وي

مصر المقاصة × دكرنس

مكادي × النجوم

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :

1 - ابو قير للاسمده 45 نقطة

2- بترول أسيوط 40نقطة

3- وي 39نقطة

4 - أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة

6- مكادى 26 نقطة

7- جمهورية شبين 25 نقطة

8- النجوم 19 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 11نقطة