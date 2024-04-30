"اكتساح أحمر وصالح الهداف".. أرقام قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي ببطولة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الإسماعيلي غداً، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، تاريخ مواجهات الأهلي ضد الإسماعيلي، قبل مواجهة الفريقين غداً.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 125 التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها الفريقان معاً في 124 مباراة من قبل.

وتشهد مواجهات الفريقين معاً تفوقاً كبيراً لصالح النادي الأهلي، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 66 مباراة، فيما تلقى الهزيمة في 22 مباراة، وحضر التعادل في 36 مباراة.

وتمكن لاعبو المارد الأحمر من إحراز 184 هدفاً في مرمى الدراويش، فيما استقبلت شباكهم 96 هدفاً.

ويعتبر أسطورة النادي الأهلي السابق صالح سليم، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معاً، برصيد 10 أهداف، منها 7 أهداف في مباراة واحدة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين معاً، في بطولة الدوري المصري موسم 1957-1958، وانتهت بنتيجة 8-0 لصالح المارد الأحمر، في مباراة نجح خلالها صالح سليم في تسجيل 7 أهداف.