"موجود بالدوري المصري".. كيف انتشر مخدر السنوس بين لاعبي كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقع كثير من لاعبي كرة القدم والرياضيين حول العالم، في دائرة وخطر الإدمان، سواء كان إدمانا للمخدرات أو المراهنات، وانتهت مسيرة كثير من هؤلاء، بسبب هذا الطريق الذي يتجهون إليه.

ومنذ أكثر من قرن ونصف من الزمان، انطلقت أولى المباريات الرسمية لكرة القدم، اللعبة الأشهر حول العالم، لكن تطورها جعلها لا تخلو من الجانب المظلم، وظهرت أفكار سلبية عدة، لهذا مع منتصف القرن الماضي، بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الأفكار، والتي كان أبرزها تعاطي المنشطات.

ومع حذر كثير من اللاعبين بشأن عقوبات الفيفا، ظهرت وسائل أخرى، يعتقدها البعض أنها تجعلهم أفضل وفي مزاج حسن، ويمكنهم من خلالها تحمل الضغوط، ولكن لها آثارا جانبية على الحالة البدنية لهم، ومنها التدخين، ونوع مخدر غير مدخن يسمى "سنوس".

ويعد سنوس، أحد منتجات التبغ غير المدخن، وانتشر في ملاعب كرة القدم، منذ سنوات، وهو عبارة عن مسحوق في كيس يشبه أكياس الشاي، يضعه الشخص بين اللثة والأسنان، ويعطي شعورا بالاسترخاء والهدوء، ويحتوي هذا التبغ على النيكوتين الذي يفرز الدوبامين والسيروتونين، مما يعمل على اندفاع الأدرينالين، مما يقلل الإجهاد.

وانتشر سنوس بين لاعبي كرة القدم، خلال السنوات الماضية، وظهر في ملاعب إنجلترا، حتى تم حظره عام 1992، بعدما انتشر بشكل واسع، وكان أبرز اللاعبين الذين استخدموا هذا التبغ هو جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، والذي اعترف أنه يتناوله منذ عام 2016، وظهر في بطولة كأس الأمم الأوروبية في نفس العام يحمل كمية من المنتج، وقال في تصريحات عن هذا المشهد: "أحد أصدقائي أرشدني إلى سنوس، ساعدني على الاسترخاء والهدوء".

وقال لي جونسون المدير الفني السابق لسندرلاند، في تصريحات لموقع "ذا أتليتك" الإنجليزي: "اعتقد وصول نسبة متناولي "سنوس" في الدوري الإنجليزي من 35% إلى 40% بين اللاعبين".

وبالنسبة إلى الدوري المصري، قال حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر برنامجه الريمونتادا، إن 50% من اللاعبين في مصر يتناولون مادة مخدرة قبل خوضهم المباريات، تؤثر فيهم بالسلب، وهذه المادة مدمرة وتتسبب في تأخير اللاعب للعودة من الإصابة وتضرره بشكل كبير بجانب تعرض اللاعبين للإصابة باستمرار.

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