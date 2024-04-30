الخليج 365 يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - أجرى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أشعة اليوم، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مران الفريق أمس.

وكان الشناوي غادر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، متأثراً بالإصابة التي تعرض لها خلال المران.

وذكر مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "إن الأشعة التي أجراها الحارس قبل انطلاق مران اليوم، أثبتت إصابته بإجهاد في عضلة السمانة".

وأضاف: "اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 7 أيام، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

واختتم المصدر تصريحاته: "إن رضا سليم لاعب الفريق جاهز للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة الإسماعيلي غداً، بعدما شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق الإسماعيلي غداً، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز ال 11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي النادي الإسماعيلي في المركز ال 13 بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة جمعهم من 19 مباراة خاضهم بالمسابقة.