الإتحاد السكندري يتخطى الزمالك ويواجه الأهلي في نهائي كأس السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الإتحاد السكندري لكرة السلة فوزاً مسحقاً على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة السلة.

قدم نجوم زعيم الثغر عرضاً قوياً خاصة في الفترة الثانية التي حسمت المباراة لصالحهم بعد وصول الفارق لـ 19 نقطة.

ونجح الإتحاد في الحفاظ على تقدمه في الفترتين الثالثة والرابعة رغم محاولات لاعبو الزمالك لينهي المباراة لصالحه بفارق 6 نقاط بنتيجة 74-68.

ويواجه الإتحاد نظيره الأهلي مساء بعد غدٍ الخميس في نهائي البطولة بعد تغلب الأخير على الجزيرة في المباراة المثيرة التي جمعتهما في نصف النهائي.