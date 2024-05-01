تجدد إصابة طارق حامد قبل مواجهة الاهلي

تجددت إصابة طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، قبل مواجهة الاهلي، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت صحيفة الرياضية أن الدولي المصري طارق حامد، قد تجددت إصابته بآلام العضلة الخلفية، وهو ما سوف يغيبه عن مواجهة الاهلي.

ويلتقي ضمك نظيره الاهلي، يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة دوري روشن السعودي.

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وطلب المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، من الجهاز الطبي عدك إشراك حامد في الحصة التدريبية، على أن يجري فحوصات طبية لتحديد موقفه.

وكان حامد قد شارك في تدريبات ضمك، يوم الإثنين، بعد أن غاب عن مواجهة التعاون في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بقرار من الجهاز الفني،.