"مفيهاش تاكتيك".. أيمن عبد العزيز يعلق على محاضرة جوميز للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، على اجتماع جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض بلاعبي الفريق، بين شوطي لقاء دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد العزيز في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "أغلب محاضرات جوارديولا وكلوب كلام فقط، ورأيت فيديو سابق لجوارديولا عندما كان الفريق سئ وخسران، بين الشوطين لم يتحدث في اللعب والفنيات، بل حاول استخراج الطاقة التي داخل اللاعبين".

وأضاف: "وقال لهم الجماهير هنا من أجلكم ودفعوا أمولا وعائلتكم تشاهدكم، هل تحبون الظهور بهذا الشكل، اللاعبين يجب أن تعرف أن النهائيات تكسب ولا تلعب، والكرة الحلوة والجماليات لا تفعل شي، الناس تتذكر البطل، ومحاضرة جوميز للاعبين مفيهاش تاكتيك".

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