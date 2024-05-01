تراوري في الهجوم.. التشكيل المتوقع للإسماعيلي ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الإسماعيلي نظيره الأهلي، في السابعة مساء اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اختيارات الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لمواجهة الأهلي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع، محمد نصر، محمد بيومي، حمدي النقاز، عبد الكريم مصطفى

خط الوسط، محمد عبد السميع، عماد حمدي، محمد حسن، أحمد الشيخ

خط الهجوم، عبد الرحمن مجدي، إيرك تراوري

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