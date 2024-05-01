اكتمال الصفوف.. السعيد وناصر ماهر يدعمان الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يعود الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر، للمشاركة مع الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال مواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره البنك الأهلي، غدا الخميس، في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وغاب عبدالله السعيد وناصر ماهر، وسيف جعفر عن صفوف الزمالك في مواجهتي دريمز الغاني الماضيتين، بسبب عدم قيدهم ضمن القائمة الأفريقية، نظرا لمشاركتهم مع أنديتهم السابقة في نفس النسخة.

ومن المنتظر أن يعود الثنائي عبدالله السعيد وناصر ماهر، لتشكيل الأبيض خلال مواجهة البنك الأهلي، خاصة وأن المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، يضعهم ضمن القوام الأساسي للفريق.

وكان الزمالك تأهل مؤخرا لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تحقيق الفوز على دريمز الغاني بمجموع المباراتين (3\0).

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