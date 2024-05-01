"أربك الحسابات".. نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الشناوي بنهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن احتمالية مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، في مباراة الترجي بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح النادي الأهلي في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد إقصاء مازيمبي الكونغولي بمجموع المباراتين (3\0).

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيونية: "بعد عودة محمد الشناوي من الإصابة، هناك قاعدة ثابتة في العالم بأن هناك حارس رقم 1، ولكن تألق مصطفى شوبير أربك الحسابات بعدما تألق خلال دوري أبطال إفريقيا، وقدم مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "من الوارد ظهور الشناوي في نهائي إفريقيا ولكن كل شئ على حسب ظروف الفريق، وموقف مارسيل كولر، وحال ظهور محمد الشناوي في المباريات المحلية فمن الممكن مشاركته أمام الترجي التونسي في رادس".

وأتم تصريحاته: "لا بد من مشاركة الحراس بصفة مستمرة في المباريات من أجل المحافظة على الفورمة الفنية للحراس، ومحمود الزنفلي انضم للأهلي من أجل الانتهاء من أزمة معينة، لكن مصطفى شوبير لابد من مشاركته في المباريات أيضا حتى لو عاد الشناوي للعب أساسيً".

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