حقيقة اقتراب الشناوي من الانتقال إلى الدوري السعودي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تداوله عن اقتراب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن الشناوي اقترب من الرحيل عن الاهلي والانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وأوضح شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، أن مثل هذه الأخبار هدفها زعزعة استقرار الفريق، وأن الأمر أصبح ثقيلًا، متسائلًا: “انتوا زعلانين إن الاهلي أصبح لديه حارسين مميزين، وهما أحمد الشناوي، ومصطفى شوبير؟”.

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وتابع: “الشناوي تعرض للإصابة بشد في عضلة السمانة وسيعود للتدريبات الجماعية بعد حوالي 4 أيام من أول وجديد، وليس لديه أي مشكلة”.

ووجه شوبير رسالة خاصة إلى جماهير النادي الاهلي، حيث قال: “انتم عاوزين مشكلة ليه؟، والنادي يملك حارس كبير ومميز وهو محمد الشناوي، ويعتبر مثل أعلى لمصطفى شوبير، أطالبكم بعد ترويج هذه الش

ائعات”.