بيراميدز وإنبي.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي، والتي تجمع بينهما علي ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

وشهدت الدقائق الأولي تسديدة لبيراميدز عن طريق مصطفى فتحي الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته علت العارضة.

وبعد مرور 15 دقيقة واصل فريق بيراميدز السيطرة والاستحواذ على مجريات اللقاء ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 31 شكل فريق إنبي أول خطورة حقيقة علي بيراميدز من عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد نادر حواش بتسديدة على الطائر كادت أن تعانق الشباك ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وجاء تشكيل بيراميدزعلى النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - أحمد توفيق - محمود دونجا - دودو الجباس - مروان حمدي - إبراهيم عادل.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة بيراميدز اليوم كما يلي: "علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة - مصطفى شكشك - بودي سمير - مودي ناصر - أحمد العجوز - مصطفى دويدار - أحمد حواش - محمد حمدي".