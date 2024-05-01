سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي كأس مصر للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق هليوبوليس بنتيجة 89-43، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وشهدت تفوقًا من جانب «سيدات سلة الأهلي» على مجريات اللقاء ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.

‏‎وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتفوق الفريق بنتيجة 17-10، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 31-20، وسيطر الأهلي على الفترة الثالثة لتنتهي بتفوقه بنتيجة 57-29.