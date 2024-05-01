سيدات الأهلي يتأهلن لنهائي كأس مصر للسلة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على فريق هليوبوليس بنتيجة 89-43، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالدور نصف النهائي.
أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى، وشهدت تفوقًا من جانب «سيدات سلة الأهلي» على مجريات اللقاء ليحسم الفريق تأهله إلى النهائي.
وشهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتفوق الفريق بنتيجة 17-10، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 31-20، وسيطر الأهلي على الفترة الثالثة لتنتهي بتفوقه بنتيجة 57-29.