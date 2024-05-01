الجمارك النيجيري يفوز على أسيك الإيفواري في بطولة افريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب الجمارك النيجيري على نظيره أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة ٣ - ٠، ضمن مباريات تحديد المراكز من ٩ إلى ١٦ ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها الأهلي حتى ٤ مايو المقبل.

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ونجح فريق الجمارك النيجيري في فرض سيطرته على منافسه الإيفواري، وتفوق خلال الأشواط الثلاثة، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة.

تقدم فريق الجمارك النيجيري في الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ٢٣، واستمر في التألق في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة ٢٥ - ١٢، حتى نجح في حسم المباراة تمامًا بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ١٩.