سوكوسيم السنغالي يفوز على بجاية الجزائري في بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق سوكوسيم السنغالي لكرة الطائرة «سيدات» على نظيره فريق ناصرية شباب بجاية الجزائري بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالأهلي حتى 4 مايو المقبل.‏

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق السنغالي عرضًا جيدًا خلال اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



أنهى ناصرية شباب بجاية الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-27، بينما عاد الفريق السنغالي وحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-19، وتفوق الفريق الجزائري في الشوط الثالث لينهيه بنتيجة 25-11، وعاد الفريق السنغالي لينهي الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25-19, قبل أن يحسم سوكوسيم الشوط الخامس له والمباراة بنتيجة 15-12.