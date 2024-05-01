إمام عاشور الأفضل.. تقييم لاعبي الاهلي في مباراة الإسماعيلي بـ الدوري

كشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات عن أرقام لاعبي الفريق الكروي بالنادي الاهلي في مباراة الإسماعيلي والتي جمعتهما مساء اليوم بمسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 20.

وسجل هدفي الاهلي الثنائي، الجنوب أفريقي بيرسي تاو في الدقيقة 33 من تمريرة وسام أبوعلي, وإمام عاشور، في الدقيقة 57.

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وأحرز هدف الدراويش اللاعب عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

تقييم لاعبو الاهلي في مباراة الإسماعيلي

حصل إمام عاشور لاعب الأحمر على أعلى تقييم في مباراة الإسماعيلي بـ 8.0، ويليه أكرم توفيق بـ7.7.

فيما حصل الثنائي بيرسي تاو، ومروان عطية على 7.4، والحارس مصطفى شوبير على تقييم 7.1، والثنائي محمد عبد المنعم ووسام أبو علي على 6.8.

وكان أسوأ تقييم بين لاعبي الاهلي في مباراة الإسماعيلي من نصيب رامي ربيعة.

ويحتل الفريق الكروي بالنادي الاهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.