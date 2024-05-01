هدف تاريخي لإمام عاشور في الإسماعيلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة:

وضع إمام عاشور نجم وسط الأهلي بصمته مع النادي الأحمر في بطولة الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وسجل إمام عاشور في الإسماعلي الهدف الثاني للأهلي ليكون هو الأول له في الدوري بقميص نادي الجديد.

وفي الدقيقة 57 من عمر المباراة،تلقى عاشور تمريرة طولية من علي معلول، استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الدراويش.

وسبق لإمام عاشور صناعة 5 أهداف هذا الموسم في الدوري المصري مع الأهلي، بواقع هدفين أمام المصري وبلدية المحلة وهدف أمام المقاولون العرب.

ورفع إمام عاشور رصيده من الأهداف مع الأهلي في جميع البطولات إلى 4 أهداف، بواقع هدف في كأس العالم للأندية وهدفين في كأس مصر، وهدف في الدوري المصري.