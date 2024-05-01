"تفوق مستمر".. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ثنائية المارد الأحمر في اللقاء كلا من، بيرسي تاو في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله إمام عاشور الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وأحرز هدف الإسماعيلي الوحيد في اللقاء، اللاعب عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 75، من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع المارد الأحمر رصيده في الدوري المصري إلى النقطة رقم 24 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد النادي الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ 19 بجدول المسابقة.