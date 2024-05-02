ملف رياضة الخليج 365.. فوز الأهلي.. قائمة الزمالك.. وتصريحات كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات هامة أمس الأربعاء، أبرزها فوز الأهلي، تصريحات كولر وقائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء.

هل يستحق ربيعة الطرد؟.. حكم دولي يفجر مفاجأة بشأن صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي

كشف ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، مدى صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد الغندور للنادي الإسماعيلي، في لقائه أمام الأهلي اليوم بالدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"فحص طبي يحسم موقفه".. طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر

أعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق أحمد عبد القادر، خلال مباراة الإسماعيلي اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"شوبير أنقذنا وانتقاد موديست ليس في محله".. كولر يعلق بعد الفوز على الإسماعيلي

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بالفوز على الإسماعليي 2-1 في المباراى التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مشادة وصندوق بدلًا من الأطفال وعاشور يقلد أبو تريكة في لقطات الأهلي والإسماعيلي (صور)

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على الإسماعيلي 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

عودة السعيد واستبعاد شيكابالا والجزيري.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في السابعة مساء غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نجم الزمالك يعلن فسخ عقده مع النادي بصورة مفاجئة

أعلن رضا هيكل، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك فسخ عقده مع النادي الأبيض مطالبًا الجماهير بدعم مجلس الإدارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مشجع ليستر سيتي: أفضل عودة النادي للدوري الإنجليزي الممتاز عن رجوع زوجتي لي

وجه أحد مشجعي نادي ليستر سيتي الإنجليزي رسالة إلى لاعب الفريق بيريرا، يؤكد خلالها أن صعود فريق ليستر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يعد بالنسبة له أهم من عودة زوجته إليه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم قرار صعب".. 4 حلول يمكن أن تحسم حكاية صلاح مع ليفربول

يرحل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، وأصبح مستقبل المحترف المصري محمد صلاح مجهولا، إذ يتبقى عام واحد على انتهاء عقده مع الريدز، ويتقاضى صلاح أعلى أجرا داخل الفريق، ما يقرب من 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بعد تمديد عقده في عام 2022. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)