سبب غياب كهربا عن مباراة الإسماعيلي وموقفه من مواجهة الجونة  

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب كهربا عن المشاركة في مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي التي لعبت أمس بسبب شكواه من الإصابة في أنكل القدم.

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من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف كهربا من المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة الجونة القادمة، المقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كهربا يعاني من شد خفيف عضلي خفيف وهناك شكوك حول مشاركته مع الأهلي في مباراة الجونة القادمة بالدوري المصري الممتاز”.

ورفع النادي الاهلي رصيده إلى النقطة الـ 24 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها الفريق الأحمر من 12 مباراة.

وكان المارد الأحمر قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد.