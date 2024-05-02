فريق كامل يغيب عن الزمالك في مباراة البنك الاهلي

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة البنك الاهلي في المباراة المقرر لها في السابعة مساء الليلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك 12 لاعبًا في مباراة البنك الاهلي وهم.. سيف الجزيري للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ومحمود شيكابالا للإصابة، كما يغيب إبراهيما نداي للإصابة.

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ويغيب محمد صبحي ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف روقا للإصابة، فيما يغيب يوسف أوباما لعدم الجاهزية، ويغيب محمود علاء وسيف فاروق جعفر وترافيس موتيابا وسيد عبد الله لأسباب فنية.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة البنك الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.\

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر،سامسون، أحمد سيد زيزو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 13 مباراة.