بينهم شيكابالا والجزيري.. 10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة البنك الأهلي التي ستقام اليوم الخميس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الزمالك، هذه المباراة محتلا المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

ويغيب عن فريق الزمالك خلال هذه المباراة 10 لاعبين، لأسباب مختلفة وهم:

-محمد صبحي.. بسبب الإصابة مزق في العضلة الضامة

-محمود علاء.. وجهة نظر فنية

-إبراهيما نداي.. بسبب الإصابة في العضلة الضامة

-يوسف أوباما.. لعدم الجاهزية الفنية..

-محمد اشرف روقا.. بسبب عدم الجاهزية الفنية

-شيكابالا.. بسبب الإصابة في العضلة الأمامية

-سيد نيمار.. لوجهة نظر فنية

-سيف فاروق جعفر.. لوجهة نظر فنية

-موتيابا.. لوجهة نظر فنية

-سيف الدين الجزيري.. بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات

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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة