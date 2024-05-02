ليتو الكاميروني يفوز على الكحول الإثيوبي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب ليتو الكاميروني على نظيره الكحول الإثيوبي بنتيجة ٣ - ٠، في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي ينظمها النادي الأهلي حتى ٤ مايو الجاري.

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتسيد فريق ليتو الكاميروني المباراة تماما طوال أشواطها الثلاثة، ونجح في التحكم في مجريات اللعب بفضل؛ تركيز اللاعبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

نجح ليتو الكاميروني في الفوز بالشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٣، وواصل تفوقه ليفوز بالشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٧، حتى حسم المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ١٩.

مشعل بجاية يفوز على الجمعية الرياضية

وفاز فريق مشعل بجاية الجزائري للكرة الطائرة سيدات، على الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

أقيمت المباراة ظهر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريقان مستوى فني مميز، ونجح فريق مشعل بجاية في حسم المباراة بفضل الضربات الساحقة والدفاع المميز.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة التي فاز بها مشعل بجاية كالتالي: 25-13، و25-23، و25-15.

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