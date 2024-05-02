أهلي 2008 في وصافة ترتيب دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه بلدية المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 31 من بطولة الجمهورية.



افتتح آدم علاء التسجيل للأهلي في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد دربكة دفاعية، وأضاف صالح موسى الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، في الدقيقة 85.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صلاح

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - عمر عبد العزيز - مهند الشامي.

الوسط: عمر العدوي - صالح موسى - يوسف علاء - آدم علاء - عمر كمال.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك أحمد رضا بدلًا من يوسف علاء، وسيف أحمد بدلًا من عمر كمال، ويوسف حلمي بدلًا من عمر عبد العزيز، وفارس محمد بدلًا من يوسف علاء، وياسين ياسر بدلًا من حمزة عبد الكريم.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 82 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل الفريق 95 هدفًا مقابل 29 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.