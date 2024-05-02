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عودة السعيد وماهر لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الزمالك  كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي .

خط الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وحسام عبد المجيد وياسر حمد ومحمد شحاتة وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف  وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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