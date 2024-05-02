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كأس أفريقيا لسيدات الطائرة .. السجون الكيني يتفوق على بطل الكاميرون

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ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق السجون الكيني للكرة الطائرة «سيدات»، على مايو كاني الكاميروني 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي ينظمها الأهلي.

أقيمت المباراة ظهر اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت منافسة قوية بين الفريقين لانتزاع الفوز والذي حسمه فريق السجون بصعوبة.

تقدم مايو كاني الكاميروني في المباراة من خلال الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-21، 25-21، ونجح فريق السجون الكيني في العودة للمباراة من خلال الفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 25-23، و25-20، و15-10.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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