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تشكيل مودرن فيوتشر لملاقاة طلائع الجيش بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالدوري. 
 


وجاء التشكيل على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمود حمدي .
دفاع: باسم علي ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.
 وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل.
 هجوم: محمد فاروق.

 ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،كجالي درامي ، علي ياسر ، محمد صادق ، محمود شعبان ، محمد ربيعة ، ايبا ، عمرو السيسي ، خالد رضا ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع ال٢٠ من دوري نايل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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