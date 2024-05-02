مدرب سوريا لرفع الأثقال: مؤهلون لحصد الميداليات في بطولة العالم للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك منتخب سوريا لفئة الناشئين تحت 17 سنة في بطولة العالم لرفع الأثقال ، والتي تقام في البيرو من 20 ولغاية 26 أيار ، ويمثل سوريا الرباعان محمد الكاتب ، وأحمد الشماع بإشراف البطل السابق والمدرب عبدالله اسكندراني.

حيث كشف اسكندراني في تصريحات إعلامية عن منافسات البطولة التي ستقام في العاصمة " ليما " بمشاركة حوالي 60 دولة ثبت مشاركتها الرسمية ، و منافسات أوزان لاعبينا ستكون يوم 25 أيار، حيث تم تقسيم المشاركين في كل وزن إلى ثلاث مجموعات في كل مجموعة 10 رباعين و سينافس لاعبينا في المجموعة A كل في وزنه.

وتابع اسكندراني: الرباع محمد الكاتب يبدو مؤهل لتحقيق أكثر من ميدالية في الخطف والنتر والمجموع رغم وجود الكازاخستاني بطل العالم صابر نيردوس إضافة لثلاثة رباعين هم ارميني وأوزبكي ومكسيكي، أما الرباع أحمد الشماع فحظوظه أفضل في النتر والمجموع ولديه عدد من المنافسين الأقوياء من تركيا (بطل العالم) وكازاخستان وجورجيا ومصر والعراق.

بطاقة الشماع

- بطل الجمهورية في وزنه لأكثر من فئة.

- برونزية رفعة النتر في بطولة العالم (ألبانيا 2023).

- 3 ذهبيات لفئة الناشئين و3 فضيات لفئة الشباب في البطولة العربية (دمشق 2023).

بطاقة الكاتب

- بطل الجمهورية في وزنه لأكثر من فئة.

- المركز الخامس برفعه النتر في بطولة العالم (ألبانيا 2023).

- 3 برونزيات في بطولة آسيا (الهند 2023).

- 3 ذهبيات لفئة الناشئين و3 فضيات لفئة الشباب في البطولة العربية (دمشق 2023).