"بشأن التصريحات".. بيان رسمي من الترجي قبل مواجهة الاهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الترجي التونسي، في بيان رسمي، منع المسؤولين واللاعبين من الإدلاء بتصريحات صحفية أو إجراء حوارات لوسائل الإعلام التونسية وغير التونسية، قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الترجي في بيانه: "يهم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي، أن تعلم بكل لطف الإخوة الإعلاميين المحترمين داخل و خارج تونس أن رسميي النادي من مسؤولين و إطار فني و لاعبين، لن يقوموا بتصريحات أو حوارات لوسائل الإعلام التونسية و الأجنبية في الفترة التي تسبق مباراتي الدور النهائي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية، ما عدا الندوات الصحفية الرسمية المنظمة من طرف الجامعة التونسية أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

ويحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، يوم 18 مايو الحالي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.