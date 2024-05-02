"إجراء قانوني".. أول تعليق من لاعب طلائع الجيش بعد أزمته مع كريم خطاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الفترة الماضية، مناوشة كلامية عبر موقع التغريدات "إكس"، بين الإعلامي كريم خطاب ولاعب طلائع الجيش السابق أحمد صبري.

وكتب خطاب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "مصطفى شلبى مهما عمل، بالنسبة لي ليس لعيب أندية كبيرة ولا منتخب".

ورد عليه صبري، وعلق: "المفترض أن هذا إعلامي وعلى مسافة واحدة من كل لاعبي مصر، شلبي سجل جول وصنع آخر في نصف نهائي قاري، بغض النظر عن مستوي المنافس، وكان موجود في آخر تجمع للمنتخب، أنتم عار على الإعلام الرياضي".

وانتقده خطاب، ورد عليه في تعليق: "انت يا حرام عايز تبين زمالكاويتك علشان الناس تعرفك شوية بما انك كنت لاغب كومبارس و نفسك حد يعبرك فا بتهاجمنى، قعدت سنين تلعب كورة و حتى جيرانك ماعرفوش اسمك، واهو اتشهرت دلوقتى و المواقع هتكتب الولد اللى كان بيلعب فى المظاليم اتخانق مع كريم خطاب".

وكشف صبري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقفه من الأزمة السابقة، وقال: "هو أساء ليا وأساء لنفسه، ‏بطريقه غريبه، وسأتخذ إجراء قانوني ضد".

وكان صبري قريبا من الانتقال إلى الزمالك في أكثر من مرة، وقال إنه وقع للأبيض 4 مرات وحصل على مقدم التعاقد، ولكن لم يكمل حرس الحدود الاتفاق.

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