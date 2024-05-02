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غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

استعرض الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور لقمصان لاعبي الفريق الأول بالنادي، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مباراة البنك الأهلي بالدوري اليوم.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 20 ببطولة الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة جمعهم من 13 مباراة، فيما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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